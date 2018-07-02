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Borsa haftaya düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 10:11 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 425,63 puan azalarak 96.094,44 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,44 düşüşle 96.094,44 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 425,63 puan ve yüzde 0,44 değer kaybıyla 96.094,44 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi de yüzde 0,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile taş, toprak oldu.

Cuma günü 97.500 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri veren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 artışla 96.520,07 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 puanın direnç, 95.000 ve 93.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu hafta genelinde ise yurt içinde yarınki enflasyon, ABD'de ise cuma günkü istihdam raporunun yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, yükseliş eğilimindeki petrol fiyatları ve ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

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