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Borsa haftaya düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 10:01 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 432,10 puan azalarak 92.291,29 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,47 azalışla 92.291,29 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 432,10 puan ve yüzde 0,47 azalışla 92.291,29 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi de yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,14 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile spor oldu.

Cuma günü, bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 92.132,88 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kaybıyla 92.723,40 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise Avrupa'da imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Açıklanacak enflasyon verisinin döviz kurları ile borsanın yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 95.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,15 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,13, en yüksek yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

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