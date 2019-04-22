FİNANS

Borsa, haftaya düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 10:03 | Son Güncelleme

Açılışta BIST 100 endeksi, 471,63 puan ve yüzde 0,49 azalışla 96.389,79 seviyesine geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,49 değer kaybıyla 96.389,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 471,63 puan ve yüzde 0,49 azalışla 96.389,79 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile spor, en çok gerileyen ise holding oldu.

Cuma günü ABD ve Avrupa piyasalarının kapalı olması dolayısıyla düşük işlem hacimli bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 azalışla 96.861 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyete son vereceği yönündeki resmi olmayan açıklamalarının petrol fiyatlarının yükselişe geçmesine neden olduğunu belirterek, bu durumun küresel piyasalarda tedirginliğe neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.000 seviyelerinin destek, 99.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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