FİNANS

Borsa, haftaya düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 06.05.2019 10:02 | Son Güncelleme

Açılışta BIST 100 endeksi, 919,70 puan ve yüzde 0,98 azalışla 93.026,37 seviyesine geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,98 değer kaybıyla 93.026,37 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 919,70 puan ve yüzde 0,98 azalışla 93.026,37 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,87, holding endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,59 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Cuma günü 94.400 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre 0,25 azalışla 93.946,08 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma akşamı 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamasının küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını kaydetti.

Trump'ın açıklamaları sonrası artan ticaret savaşı endişeleri ile petrol fiyatları ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybettiğini ifade eden analistler, ABD ile Çin'den konuya ilişkin gelecek açıklamaların yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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