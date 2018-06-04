FİNANS

Borsa haftaya yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 93,16 puan artarak 99.264,37 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,09 yükselişle 99.264,37 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 93,16 puan ve yüzde 0,09 değer kazancıyla 99.264,37 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,42 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,06 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,05 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Cuma günü yükseliş eğilimdeki döviz kurları ve banka hisselerinde yoğunlaşan sert satışların etkisiyle 97.990,64 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, kapanışa doğru kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 düşüşle 99.171,21 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.800 puanın önemli destek, 103.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,59 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,59) göre, bir önceki ay yüzde 10,85 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,11'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,87 artış göstermişti.

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