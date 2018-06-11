FİNANS

Borsa haftaya yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 46,56 puan artarak 95.922,27 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,05 yükselişle 95.922,27 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 46,56 puan ve yüzde 0,05 değer kazancıyla 95.922,27 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,04 ile ticaret oldu.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,79 düşüşle 95.875,71 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve cari işlemler açığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 ve 93.400 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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