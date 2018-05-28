Borsa haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,24 artışla 104.481,11 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.281,03 puan ve yüzde 1,24 değer kazancıyla 104.481,11 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,94 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,15 ile sigorta oldu.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,04 değer kazancıyla 103.200,08 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD ve İngiltere'de resmi tatil ve makroekonomik veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını belirterek, düşüş eğilimindeki petrol fiyatları ve döviz kurlarının pay piyasalarını pozitif etkilediğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.500 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 108.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, gün içinde ise 105.500 puanın direnç olarak izleneceğini söyledi.

