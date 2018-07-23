FİNANS

Borsa haftaya yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 10:01 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi,729,71 puan artarak 94.812,05 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,78 artışla 94.812,05 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 729,71 puan ve yüzde 0,78 değer kazancıyla 94.812,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi de yüzde 0,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 0,04 ile metal ana sanayi oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına karşın, gün boyu alış ağırlıklı bir seyir BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 yükselişle 94.082,34 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 puanın üzerinde kalıcılık olması durumunda 95.000 ve 96.500 seviyelerinin gündeme geleceğini söyleyen analistler, olası geri çekilmelerde 92.000 ve 90.000 seviyelerinin destek konumunda izleneceğini dile getirdi.

PARTNER<img alt=""Estetik bir fotoğraf değil"" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/3775323/3775323-148x74.jpg">"Estetik bir fotoğraf değil"
Serbest bölgede istihdam arttıSerbest bölgede istihdam arttı
Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Kasım'daUluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Kasım'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Bilecik'te yetiştirilen 4 kilogram fasulye 360 bin liraya satıldı

Bilecik'te yetiştirilen 4 kilogram fasulye 360 bin liraya satıldı

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Serbest bölgede istihdam arttı

Serbest bölgede istihdam arttı

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Kasım'da

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Kasım'da

Türkiye'nin fasulye üssü Burdur'da yüzde 70 kayıp var

Türkiye'nin fasulye üssü Burdur'da yüzde 70 kayıp var

Türkiye'de yabancılar bu yıl 11 bin 816 konut satın aldı

Türkiye'de yabancılar bu yıl 11 bin 816 konut satın aldı

İzmir'de imar barışına 200 bin başvuru

İzmir'de imar barışına 200 bin başvuru

Bakan Albayrak G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı

Bakan Albayrak G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.