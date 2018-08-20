Borsa, haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,28 artışla 88.984,52 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 249,76 puan ve yüzde 0,28 artışla 88.984,52 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi de yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile sigorta oldu.

Cuma günü analistlerin destek olarak nitelendirdiği 85.000 puanın altına gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyelerde etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre 1,83 değer kazancıyla 88.734,76 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik haber akışı ve döviz kurlarının seyrinin TL varlıkların yönü üzerinde yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85,000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 90.500 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Bugün yurt içinde Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle piyasalarda yarım gün işlem gerçekleştirileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

