Borsa, haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,30 artışla 98.284,19 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 296,03 puan ve yüzde 0,30 artarak 98.284,19 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi de yüzde 0,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile turizm oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,94 değer kazancıyla 97.988,16 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD ve Çin yönetimlerinin, toplamda 260 milyar dolarlık yeni gümrük vergileri bugün hayata geçtiğini belirterek, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri ve liderlerden gelecek açıklamaların takip edileceğini kaydetti.

Ticaret savaşına ilişkin açıklamaların yanı sıra 26 Eylül'de Genel Kurul'da yapılacak “İran, nükleer anlaşma ve kitle imha silahları” oturumunun da piyasalar için kritik öneme sahip olduğu ifade eden analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.