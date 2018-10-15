FİNANS

Borsa haftaya yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 689,54 puan ve yüzde 0,71 artışla 97.346,96 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,71 değer kazanarak 97.346,96 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 689,54 puan ve yüzde 0,71 artışla 97.346,96 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi de yüzde 0,74 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri haftaya yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile ulaştırma oldu.

Cuma günü 93.400-97.200 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,02 değer kazancıyla 96.657,42 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest kalmasının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye'yle ilişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım" ifadelerini kullanmasının piyasaları pozitif etkilediğini belirterek, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimin karşılıklı açıklamalarla artması sonrasında petrol fiyatlarının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili olarak Trump'ın yaptırım söylemelerine, Suudi Arabistan'dan ülkeye yönelik herhangi bir uygulamaya fazlasıyla karşılık verileceği cevabı geldi.

Bugün yurt içinde işsizlik ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.800 puanın direnç, 93.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

PARTNERMüjdemizi isteriz! Saksıda tohumsuz sebze üretiyoruzMüjdemizi isteriz! Saksıda tohumsuz sebze üretiyoruz
Kadın girişimciler, peynirde buluştuKadın girişimciler, peynirde buluştu
Hibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron olduHibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Trafikte bunları yapan yandı! Cezalar artıyor

Trafikte bunları yapan yandı! Cezalar artıyor

GSM şirketlerinden 'enflasyonla mücadeleye' destek

GSM şirketlerinden 'enflasyonla mücadeleye' destek

Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hava yollarındaki tazminatlar için 'Türk lirası' çağrısı

Hava yollarındaki tazminatlar için 'Türk lirası' çağrısı

İşsizlik oranı Temmuz döneminde yüzde 10.8 oldu (2)

İşsizlik oranı Temmuz döneminde yüzde 10.8 oldu (2)

Tarım ürünler ÜFE Eylül’de yüzde 3.68 arttı

Tarım ürünler ÜFE Eylül’de yüzde 3.68 arttı

Kadın girişimciler, peynirde buluştu

Kadın girişimciler, peynirde buluştu

Hibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron oldu

Hibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron oldu

Bakan Pakdemirli: Mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruz

Bakan Pakdemirli: Mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.