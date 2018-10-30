FİNANS

Borsa, haftaya yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 342,16 puan ve yüzde 0,38 artışla 90.883,69 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 değer kazancıyla 90.883,69 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 342,16 puan ve yüzde 0,38 artışla 90.883,69 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi de yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,65 ile ticaret oldu.

Dün, yurt içi piyasalarda resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, cuma günü dünya borsalarındaki sert düşüşlere paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,42 azalışla 90.541,53 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Brezilya’da seçim sürecinin sona ermesi ve sandıktan serbest ekonomi yanlısı Jair Bolsonaro’nun çıkmasının gelişen piyasalar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin iyimserlik ve gerileyen döviz kurlarının da yurt içi piyasalarda alımları desteklediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını belirten analistler, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000-95.000 bandının kısa vadede etkili olabileceğini, gün içinde ise 92.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

PARTNER50 ilin kaderini değiştirecek proje50 ilin kaderini değiştirecek proje
Asgari ücretin yüzde 20'si vergiye gidiyorAsgari ücretin yüzde 20'si vergiye gidiyor
Yapı Kredi 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı (2)Yapı Kredi 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?

2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?

SGK'da yeni dönem başlıyor

SGK'da yeni dönem başlıyor

Yeni havalimanın ismi internette 16 yıl önce alınmış

Yeni havalimanın ismi internette 16 yıl önce alınmış

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asgari ücretin yüzde 20'si vergiye gidiyor

Asgari ücretin yüzde 20'si vergiye gidiyor

Yapı Kredi 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı (2)

Yapı Kredi 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı (2)

Atakule alışveriş merkezinin yeniden hizmete açılması

Atakule alışveriş merkezinin yeniden hizmete açılması

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul Havalimanı açılış töreni

İstanbul Havalimanı açılış töreni

İş Bankası Çin’de "İnovasyon Merkezi" açtı

İş Bankası Çin’de "İnovasyon Merkezi" açtı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.