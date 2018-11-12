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Borsa haftaya yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 10:02 | Son Güncelleme

Açılışta BIST 100 endeksi, 166,58 puan ve yüzde 0,18 artışla 93.005,79 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,18 değer kazancıyla 93.005,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 166,58 puan ve yüzde 0,18 değer kazancıyla 93.005,79 puana çıktı. Bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,36 ile turizm oldu.

Cuma günü 92.127,06 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 değer kaybıyla 92.839,21 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt içinde ise eylül ayı ödemeler dengesi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.200 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylülde cari işlemler dengesinin 1,97 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler fazlası beklentileri 1,50-2,50 milyar dolar aralığında, 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 35,69 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Cari işlemler fazlası, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar ile rekor seviyede açıklanırken, 12 aylık cari açık ise 51 milyar 125 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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