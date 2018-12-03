Borsa haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1 değer kazancıyla 96.366,96 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 950,93 puan ve yüzde 1 artarak 96.366,96 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,58, holding endeksi de yüzde 0,70 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla değer kazanan yüzde 2,36 ile metal ana sanayi oldu.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, kapanışa doğru etkisini artıran alışlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 primle 95.416,03 puandan tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Arjantin'de hafta sonu gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda mutabık kaldı.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki bu ateşkesin küresel piyasalarda risk iştahın artmasına neden oluğunu belirterek, bu durumun da dünya pay piyasalarında alımları desteklediğini dile getirdi.