Borsa, haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,30 değer kazancıyla 92.138,85 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 278,10 puan ve yüzde 0,30 artışla 92.138,85 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,78 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile orman, kağıt, basım oldu.

Cuma günü Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 90.916,29 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alışlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışın hemen üzerinde 91.860,75 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle Noel tatili haftasına negatif başladığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizinin, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandığını ifade eden analistler, Senato’nun 27 Aralık’taki oturumunda, sorunun çözümü için atılacak adımların yatırımcıların odağında olduğu söyledi.