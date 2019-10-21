FİNANS

Borsa, haftaya yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,11 yükselişle 98.526,43 puandan başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,11 artışla 98.526,43 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 111,09 puan ve yüzde 0,11 değer kazancıyla 98.526,43 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,14 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile spor, tek gerileyen ise bankacılık oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketinde enflasyon tahminlerindeki düşüş, bu hafta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik faiz indirim beklentilerini artırdı.

Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK ve Avrupa Merkez Bankası toplantıları öncesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeler, Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, TCMB'nin faiz indirimine devam edeceği, ECB'nin ise faizlerde değişikliğe gitmeyeceğinin tahmin edildiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 101.200 seviyelerinin direnç, 97.200 ve 96.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

SPK'nın banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdığını anımsatan analistler, banka hisselerinde geçen hafta ertelenen satışların bugün açılış itibarıyla hisse fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu ancak bunun geçici olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

SPK duyurusuna göre, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka payları için 16 Ekim'de getirilen depo şartı uygulaması kaldırılırken, açığa satış yasağı devam edecek.

İşte kışın ilacı unutturacak sebze İşte kışın ilacı unutturacak sebze
Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktıAyasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı
Mevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisiMevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai ücreti değişiyor

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai ücreti değişiyor

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Bunu yapan tazminatından olabilir

Bunu yapan tazminatından olabilir

Krediler için 'kara liste' çağrısı

Krediler için 'kara liste' çağrısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı

Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı

Mevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisi

Mevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisi

Bartın'da üretilen tarım aletleri sapları Ortadoğu'ya ihraç ediliyor

Bartın'da üretilen tarım aletleri sapları Ortadoğu'ya ihraç ediliyor

Aksaray’dan Ortadoğu’ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatı

Aksaray’dan Ortadoğu’ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatı

Fuat Oktay: Özel sektörün iş yapma kolaylığını artırmak için çalışıyoruz

Fuat Oktay: Özel sektörün iş yapma kolaylığını artırmak için çalışıyoruz

'Blockchain şu anda günlük hayatta hizmet vermek için yeterli değil'

'Blockchain şu anda günlük hayatta hizmet vermek için yeterli değil'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.