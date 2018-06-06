Borsa İstanbul Endeksi 95 bin 229 puanda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Haziran (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.46 artışla 98 bin 270 puandan başladıktan sonra, öğle saatlerinde yüzde 2.65 düşüşle 95 bin 229 puana geriledi.
Dolar 4.6286 liraya kadar yükseldikten sonra 4.61 - 4.62 lira aralığına, euro 5.4433 liraya kadar yükseldikten sonra 5.43 - 5.44 lira aralığına, sterlin de 6.2119 liraya kadar yükseldikten sonra 6.20 - 6.21 lira aralığına döndü.
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