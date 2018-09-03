Borsa İstanbul Endeksi haftaya 92 bin 291 puandan başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın ilk gününe günlük yüzde 0.47 yükselişle 93 bin 291 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.36 düşüşle 97 bin 530 puana çekildi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.42 artışla yüzde 21.76 düzeyine yükseldi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 6.5461 ve en yüksek 6.7168 lirayı gördükten sonra 6.71

