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Borsa İstanbul ilk Entegre Faaliyet Raporunu yayımladı

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'un yayımladığı ilk Entegre Faaliyet Raporu ile "Borsa İstanbul 2018-2023 Stratejisi" ve iş süreçleri bütünsel olarak ele alınarak duyuruldu - Borsa İstanbul’un ana işlerindeki rekabet gücünü artırma amacıyla ve "yatırımcıları ve fikirleri bir araya getiren, lider entegre platform olmak" vizyonu doğrultusunda oluşturulan stratejinin öncelikleri, sürdürülebilir gelir akışı ve yapısı, operasyonel etkinlik ve inorganik büyüme olarak belirlendi - Borsa İstanbul, rapor ile çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarına ve hedeflerine ek olarak Borsa İstanbul’un 2017 yılı faaliyetlerini ve orta-uzun vadeli planlarını niceliksel ve finansal bilgilerle destekleyerek, kısa ve öz bir şekilde pay ve menfaat sahiplerine sunmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul, ilk Entegre Faaliyet Raporunu yayımladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul 2017 Entegre Faaliyet Raporu, Türkçe ve İngilizce olarak Borsa İstanbul internet sitesi üzerinden paydaşların ilgisine sunuldu.

Borsa İstanbul, hazırladığı ilk Entegre Faaliyet Raporu ile çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarına ve hedeflerine ek olarak Borsa İstanbul’un 2017 yılı faaliyetlerini ve orta-uzun vadeli planlarını niceliksel ve finansal bilgilerle destekleyerek, kısa ve öz bir şekilde pay ve menfaat sahiplerine sunmayı hedefliyor.

Entegre Faaliyet Raporu ile “Borsa İstanbul 2018-2023 Stratejisi” ve iş süreçleri bütünsel olarak ele alınarak duyurulmuş oldu. Borsa İstanbul’un ana işlerindeki rekabet gücünü artırma amacıyla ve “yatırımcıları ve fikirleri bir araya getiren, lider entegre platform olmak” vizyonu doğrultusunda oluşturulan stratejinin öncelikleri, sürdürülebilir gelir akışı ve yapısı, operasyonel etkinlik ve inorganik büyüme olarak belirlendi.

Yatırımcılar için kolay erişilebilir, likit ve derin piyasalar sunmayı odak noktasında tutan Borsa İstanbul’un “yatırımcılar için istikrar ve güven oluşturan etkin bir platform yaratmak, İslami finans ürünlerini de kapsayan uluslararası bir iş yapısı oluşturmak, dijital dönüşüm ve inovasyona öncülük etmek ve ekonomik büyümeyi desteklemek” misyonuna hizmet eden stratejisinde işlem gören şirket ve ürün sayısının artırılması, kurumsal ve bireysel yatırımcı tabanında genişleme, türev piyasası, pay piyasası, veri ve teknoloji gelirleri başta olmak üzere gelirlerin artırılması ve gelirlerin çeşitlendirilmesi, Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul ile entegrasyonun derinleştirilmesi, bölgesel bir altın saklama merkezi olunması, özellikle finansal teknoloji alanında yatırımlar yapılması ve yenilikçi girişimlerin desteklenmesi hedefleri yer alıyor.

Entegre Faaliyet Raporu'nda stratejik hedeflere ulaşmada Borsa İstanbul’un ve paydaşlarının önem atfettiği konular öncelikli konular olarak ele alınarak, entegre bir yönetim yaklaşımıyla öncelikli konular stratejik temaların altında konumlandırıldı. Raporda ayrıca risk analizi ve üretilen değeri sürdürülebilir kılmayı hedefleyen iş modeli ele alındı.

Paydaşlarla diyaloğun kalitesini arttırma çalışmalarını sürdüren Borsa İstanbul, rapora ilişkin soru, görüş ve önerilerin "yatirimciiliskileri@borsaistanbul.com" e-posta adresine iletilmesini bekliyor.

Bu arada, Borsa İstanbul, 13 Kasım 2017’de Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) ile entegre raporlamanın Türkiye'de yaygınlaştırılması amacıyla bir iş birliği anlaşması imzalamış, entegre rapor hazırlayan şirketler için gerçekleştirilen gong törenine ve deneyim paylaşım toplantısına ev sahipliği yapmıştı.

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borsa istanbul Entegre Faaliyet Raporu

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