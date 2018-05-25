İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul, ilk Entegre Faaliyet Raporunu yayımladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul 2017 Entegre Faaliyet Raporu, Türkçe ve İngilizce olarak Borsa İstanbul internet sitesi üzerinden paydaşların ilgisine sunuldu.

Borsa İstanbul, hazırladığı ilk Entegre Faaliyet Raporu ile çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarına ve hedeflerine ek olarak Borsa İstanbul’un 2017 yılı faaliyetlerini ve orta-uzun vadeli planlarını niceliksel ve finansal bilgilerle destekleyerek, kısa ve öz bir şekilde pay ve menfaat sahiplerine sunmayı hedefliyor.

Entegre Faaliyet Raporu ile “Borsa İstanbul 2018-2023 Stratejisi” ve iş süreçleri bütünsel olarak ele alınarak duyurulmuş oldu. Borsa İstanbul’un ana işlerindeki rekabet gücünü artırma amacıyla ve “yatırımcıları ve fikirleri bir araya getiren, lider entegre platform olmak” vizyonu doğrultusunda oluşturulan stratejinin öncelikleri, sürdürülebilir gelir akışı ve yapısı, operasyonel etkinlik ve inorganik büyüme olarak belirlendi.