FİNANS

Borsa İstanbul işleme açılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 13:56 | Son Güncelleme

BISTECH üzerinde çalışan pay, borçlanma araçları, kıymetli madenler ve taşlar piyasaları 14.00'te, VİOP ise 14.25'te yeniden işleme açılacak

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ tarafından BISTECH üzerinde çalışan pay, borçlanma araçları, kıymetli madenler ve taşlar piyasalarının 14.00'te, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nın (VİOP) ise 14.25'te yeniden işleme açılacağı bildirildi.

Borsa İstanbul AŞ'nin, BISTECH sistemi üzerinde işlem gören bütün piyasaların açılmasına ilişkin duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"BISTECH üzerinde çalışan pay piyasası, borçlanma araçları piyasası ve kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası için seanslar 14.00'te, VİOP'ta ise seans 14.25'te tekrar işlemlere açılacaktır. Piyasalar durdurulana kadar geçen sürede gerçekleşen tüm işlemler geçerlidir. Mevcut açık emirler iptal edilmiştir. Ayrıca, Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde faaliyet gösteren pazarlarda aynı gün valörlü işlemlerin son gerçekleşme 15.00'e uzatılmıştır."

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