Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu ertelendi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ'nin daha önce, bugün yapılacağı duyurulan olağan genel kurul toplantısı ertelendi.
Borsa İstanbul AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, daha önce, bugün saat 15.00’da yapılacağı duyurulan olağan genel kurul toplantısının, pay sahiplerinden gelen talep üzerine ertelendiği bildirildi.
Duyuruda, genel kurul tarihinin, pay sahiplerine ve kamuoyuna en kısa sürede bildirileceği aktarıldı.
Borsa İstanbul'un Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha önce yayımlanan davet metninde, şirketin esas sözleşmesi ile kendilerine yönetim kurulu üyeliği için aday önerme imtiyazı tanınmış bulunan pay sahiplerinin, varsa aday önerilerini genel kurulda önerge ile sunmak üzere, genel kurul tarihinden önce mensup oldukları pay grubu itibarıyla kendi aralarında koordinasyon sağlayarak belirlemeleri gerektiği kaydedilmişti.
Dolar ne kadar? 31 Ağustos dolar kuru yorumları
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı
Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti
Dolar ne kadar? 30 Ağustos dolar kuru yorumları
Albayrak'tan enflasyon açıklaması
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Borsa güne düşüşle başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik açıklama
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Okuyucu Yorumları 0 yorum