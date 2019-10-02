Borsa İstanbul pazar yapısı güncelleniyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'un mevcut "Yıldız Pazar" ve "Ana Pazar" yapısı, benzer büyüklük, derinlik ve likidite seviyesindeki payların aynı pazar ve grupta yer alması hedefiyle kendi içinde ikiye ayrılarak 4 Kasım'dan itibaren "Yıldız 1", "Yıldız 2", "Ana 1" ve "Ana 2" şeklinde güncellenecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, pay piyasasında pazar kriterlerinin güncellenmesi doğrultusunda mevcut Yıldız Pazar ve Ana Pazar yapısı; "Yıldız 1", "Yıldız 2", "Ana 1" ve "Ana 2" şeklinde ikişerli gruplara ayrılacak.

Bu kapsamda Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda yer alan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları Yıldız ve Ana pazara alınacak.

Öte yandan daha önce pazarlar oluşturulurken sadece halka açık piyasa değeri dikkate alınırken, yeni uygulamada pazar/grup seçiminde toplam piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı ve likidite kriterlerine de bakılacak.