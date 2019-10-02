Borsa İstanbul yatırımcı çekmek için pazar yapısını değiştiriyor

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Borsa İstanbul, yatırımcı sayısını ve çeşitliliğini artırmak için pay piyasasında işlem gören hisseleri sınıflandırdığı pazar yapısında değişiklik yapıyor.

Borsa İstanbul'daki şu anda Yıldız Pazar ve Ana Pazar olarak sınıflandırılan yapı, 4 Kasım itibarıyla Yıldız 1 ve Yıldız 2, Ana 1 ve Ana 2 şeklinde ikiye ayrılacak. Bu pazarlardaki hisselere uygulanan işlem esaslarında da değişiklik yapılacak.

Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen, "Yeni pazar düzenlemesinin şirketleri kendilerini yatırımcılara daha iyi anlatmaya teşvik etmesini bekliyoruz... Daha fazla yatırımcının güvenini kazanmak hedefiyle çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Borsa İstanbul’dan yapılan duyuruda, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) kararları çerçevesinde Pay Piyasası’nda Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören şirket payları, getirilen yeni kriterler dikkate alınarak benzer büyüklük, derinlik ve likiditeye sahip paylar bir arada işlem görecek şekilde yeniden gruplandırıldığı ve oluşturulan yeni pazar yapısında, grupların işlem esasları farklılaştırılarak farklı gruplarda yer alan paylara farklı işlem esasları uygulanacağı ve Kotasyon Yönergesinde ve Pay Piyasası Yönergesinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla SPK’nın paylara yönelik ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacağı belirtildi.

Bu kapsamda Pay Piyasası yeni pazar yapısının:

- Yıldız Pazar

