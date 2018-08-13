FİNANS

Borsa İstanbul, yukarı alım kuralının uygulama alanını genişletti

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

İstanbul, 13 Ağustos (DHA)

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