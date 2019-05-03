Borsa İstanbul'da gong Turkcell için çaldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da gong, Turkcell'in 25. yılı için çaldı.

Turkcell'in 25. yılı kapsamında Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Turkcell'in çalışmalarının ülke için önemine işaret ederek, 25. yılı dolayısıyla Turkcell'i tebrik etti.

Arıcan, "Turkcell, Türkiye'nin büyük bir gururu. Bilişim teknolojileri ve cep telefonuyla tanışmamızın, hayatımızı kolaylaştıran bu güzel ve güzide teknoloji şirketimizin 25. yılını kutluyor, yeni başarılarıyla birlikte Türkiye ekonomisine katkısının artacağını da söyleyerek, hayırlı, uğurlu olsun diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, günümüzde teknoloji ve bilişim alanında hizmet vermenin önemine dikkati çekerek, Turkcell'i '25 yaşında delikanlı bir şirket' olarak nitelendirdi.