FİNANS

Borsa İstanbul'da SWAP pazarı kurulması hazırlıkları

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 14:30 | Son Güncelleme

BORSA İstanbul'dan yapılan açıklamada, SWAP pazarının faaliyete geçmesiyle ilgili hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

İSTANBUL, (DHA)- BORSA İstanbul'dan yapılan açıklamada, SWAP pazarının faaliyete geçmesiyle ilgili hazırlıkların sürdüğü belirtildi.
Borsa İstanbul'dan SWAP pazarının kurulmasıyla ilgili yapılan basın açıklaması şöyle:
"İstanbul Uluslarası Finans Merkezi vizyonu doğrultusunda, Borsa İstanbul ve bağlı ortaklıkları
Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu olarak Borsa İstanbul Grubu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın liderliğinde çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, düzenleyici otoriteler ile koordineli bir şekilde Borsa İstanbul Grubunda yeni ürünler ve yeni pazarlar işleme açılmaktadır. Bu bağlamda, global finansal piyasalardaki en aktif pazarlardan biri olan SWAP pazarının başta bankalarımız olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek şekilde Borsamızda kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Takasbank, Merkezi Karşı Taraf olarak bu pazardaki işlemlerin takasını gerçekleştirecek olup, küresel en iyi uygulamalara uygun olarak risk ve teminat yönetimi hizmeti verecektir. SWAP pazarının Borsamızda faaliyete geçmesi ile birlikte çoğunlukla tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen bu tür işlemlerin, ülkemizde organize bir piyasa güvencesinde de yapılabilmesinin önü açılmış olacaktır. Pazar işleyişinde piyasa yapıcılığı ve likidite sağlayıcılığı gibi temel hususlar tüm paydaşlar ile istişare edilerek kamuoyuna açıklanacaktır. İlk etapta döviz piyasaları için hayata geçirilmesi planlanan SWAP pazarı ile birlikte, Borsa İstanbul Grubu olarak yeni ürün ve pazarlar konusunda çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca mevcut türev pazarlarımızın derinliğini ve ülke ekonomisine katma değerini artıracak çalışmalara hız verilecektir."

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