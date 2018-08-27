FİNANS

Borsa İstanbul'da "swap pazarı" kuruluyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 14:09 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul: - "Global finansal piyasalardaki en aktif pazarlardan biri olan swap pazarının başta bankalarımız olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek şekilde borsamızda kurulması çalışmalarına başlanmıştır" - "İlk etapta döviz piyasaları için hayata geçirilmesi planlanan swap pazarı ile birlikte, Borsa İstanbul Grubu olarak yeni ürün ve pazarlar konusunda çalışmalara devam edilecektir"

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ, swap pazarının başta bankalar olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek şekilde borsada kurulması çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Uluslarası Finans Merkezi vizyonu doğrultusunda, Borsa İstanbul ve bağlı ortaklıkları Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu olarak Borsa İstanbul Grubunun, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın liderliğinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere, düzenleyici otoriteler ile koordineli bir şekilde
Borsa İstanbul Grubunda yeni ürünler ve yeni pazarların işleme açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, global finansal piyasalardaki en aktif pazarlardan biri olan swap pazarının başta bankalarımız olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek şekilde borsamızda kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Takasbank, Merkezi Karşı Taraf olarak bu pazardaki işlemlerin takasını gerçekleştirecek olup, küresel en iyi uygulamalara uygun olarak risk ve teminat yönetimi hizmeti verecektir. SWAP pazarının borsamızda faaliyete geçmesi ile birlikte çoğunlukla tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen bu tür işlemlerin, ülkemizde organize bir piyasa güvencesinde de yapılabilmesinin önü açılmış olacaktır. Pazar işleyişinde piyasa yapıcılığı ve likidite sağlayıcılığı gibi temel hususlar tüm paydaşlar ile istişare edilerek kamuoyuna açıklanacaktır. İlk etapta döviz piyasaları için hayata geçirilmesi planlanan SWAP pazarı ile birlikte, Borsa
İstanbul Grubu olarak yeni ürün ve pazarlar konusunda çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca
mevcut türev pazarlarımızın derinliğini ve ülke ekonomisine katma değerini artıracak
çalışmalara hız verilecektir."

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borsa istanbul Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) swap pazarı Takasbank

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