FİNANS

Borsa İstanbul'da Taahhütlü İşlemler Pazarı faaliyete geçti

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 10:47 | Son Güncelleme

Katılım bankalarının çalışma prensiplerine uygun olarak faaliyet gösteren pazarda, diğer bankalar da işlem gerçekleştirebiliyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da kira sertifikalarının işlem gördüğü Taahhütlü İşlemler Pazarı, bugün itibarıyla faaliyete geçti.

Borsa İstanbul AŞ'den yapılan açıklamada, kira sertifikalarının işlem gördüğü Taahhütlü İşlemler Pazarı'nın bugün itibarıyla faaliyete geçtiği ve işlemlerin gerçekleştirilmeye başlandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu pazarın katılım bankalarının çalışma prensiplerine uygun olarak faaliyet gösterdiği, diğer bankaların da bu pazarda işlem gerçekleştirebildiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Borsamız Borçlanma Araçları Piyasası Repo Ters Repo Pazarlarının işleyiş kurallarına benzer
şekilde çalışan, işleme konu edilen kira sertifikalarının geri alma taahhüdü ile satım ve geri
satma taahhüdü ile alım işlemlerinin yapıldığı Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda, alış yapan
kurumun ileri bir tarihte üçüncü tarafa satış, satış yapan kurumun ise aynı tarihte üçüncü
taraftan alış taahhüdünde bulunması suretiyle işlemler gerçekleştirilmektedir. Üçüncü tarafın
taahhüt edilen işlemlerden cayma hakkı bulunmaktadır.

Katılım bankalarının fonlama tabanının genişletilmesine katkıda bulunması beklenen Taahhütlü İşlemler Pazarı'nın işleyiş esasları Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nce de uygun görülmüştür.
Şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu finansmana ulaşmasını sağlama amacını taşıyan borsamız, İstanbul Finans Merkezi vizyonu kapsamında piyasalarında farklı ürünler sunmaktadır."

Finansal bir süpermarket olmayı hedefleyen Borsa İstanbul'un borçlanma araçları ve kira sertifikası ihracının son 3 yılda artarak devam ettiği kaydedilen açıklamada 2015, 2016 ve 2017 yıllarında borçlanma aracı ve kira sertifikası ihraç sayısının 621, 766 ve bin 217 adet, şirketlere sağlanan kaynağın ise 80 milyar TL, 91 milyar TL ve 130 milyar TL olarak gerçekleştiği aktarıldı.

2018'in ilk 7 ayında gerçekleşen 849 adet ihraç ile şirketlere sağlanan kaynağın 99 milyar TL’ye ulaştığı belirtilen açıklamada, "Böylece 2018 yılında günde ortalama 5,8 adet borçlanma aracı ve kira sertifikası kota alınmıştır. Kira sertifikalarının toplam ihraç tutarı içindeki payı 2017 yılında yüzde 5, 2018'in ilk 7 ayında ise yüzde 10 olmuştur. Faizsiz finans araçlarının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar ile kira sertifikalarının toplam ihraç içindeki payının önümüzdeki dönemde daha da artması beklenmektedir." denildi.

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