Borsa İstanbul'da yarın yarım gün işlem yapılacak

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da pay piyasalarında, Ramazan Bayramı dolayısıyla yarın öğleden sonra, 15 Haziran Cuma da tam gün işlem yapılmayacak.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yarın işlemler normal günlerde olduğu gibi saat 09.40'ta açılış seansıyla başlayacak. Sürekli müzayede işlemlerinin 10.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilmesinin ardından 12.30-12.40 arasında da kapanış fiyatı belirleme ve kapanış fiyatından son işlemler eşleştirilecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise pay türev pazarında 09.30-12.40, diğer türev pazarlarında ise 09.30-12.45 saatleri arasında işlem yapılabilecek.

Yarın saat 09.30 işleme başlayacak Borçlanma Araçları Piyasası ise repo karşılığı menkul kıymet bildirimi hariç saat 11.30'de işleme kapanacak. Repo karşılığı menkul kıymet bildirimi yarın saat 11.50'de günü tamamlayacak.

Borsa İstanbul, yeni işleme 18 Haziran Pazartesi günü açılacak.

