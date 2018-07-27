FİNANS

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı 1 milyon 165 bine ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 10:30 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul’daki toplam yatırımcı sayısı, yılın ilk yarısında, yılsonuna ve ilk çeyreğe göre artarak 1 milyon 165 bin 558'e yükseldi.

İstanbul, 27 Temmuz (DHA) - Borsa İstanbul’daki toplam yatırımcı sayısı, yılın ilk yarısında, yılsonuna ve ilk çeyreğe göre artarak 1 milyon 165 bin 558'e yükseldi. Artış yerli ve yabancı tüzel ve gerçek yatırımcılardaki artıştan kaynaklandı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu ile TÜYİD'in 2018 yılının ikinci çeyreğine ilişkin "Borsa Trendleri Raporu" yayımlandı.
Rapordaki verilere göre, Haziran ayı itibarıyla Borsa İstanbul’daki yatırımcının yüzde 99.2’si yerlilerden oluştu.
Ocak-Haziran döneminde BIST Tüm işlem hacminde yüzde 32 paya sahip olan yabancı yatırımcıların piyasa değerindeki payı yüzde 62 oldu.
Yabancıların elindeki hisse senetlerinin toplam değeri 196 milyar TL olarak belirlendi. Yabancı yatırımcıların BIST TÜM işlem hacmindeki payı ikinci çeyrekte ortalama yüzde 32 ile Borsa Trendleri Raporu’nun yayınlanmaya başladığı 2012 yılından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.
Yerli yatırımcıların yüzde 99.5’ini oluşturan bireysel yatırımcılar, yerli portföy değerinin yüzde 54’ünü elinde bulunduruyor.
Türkiye’de ihraç edilen özel sektör borçlanma araçlarının döviz cinsi dağılımına bakıldığında Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları hacminde ilk yarıyılda yüzde 15, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 47 artış yaşanırken, euro cinsinden borçlanma araçları hacmi de 2017’nin ilk yarısından bu yana sabit kaldı.

PARTNERSon hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...Son hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
TAV’dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kârTAV’dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kâr
ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

İşte dünyanın en muhteşem kasabaları! Türkiye'den 5 yer listede

İşte dünyanın en muhteşem kasabaları! Türkiye'den 5 yer listede

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)

Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TAV’dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kâr

TAV’dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kâr

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Şemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapın

Şemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapın

Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı

Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.