Borsa İstanbul'dan açıklama

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ, BISTECH yayın modülünde yaşanan problemin çözümüne ilişkin çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "BISTECH yayın modülünde yaşanan problemin çözümüne ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.
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