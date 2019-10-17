Borsa İstanbul'dan "depo şartı" bilgilendirmesi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul, dün büyük banka hisselerinde uygulamaya alınan "depo şartı" ile ilgili yatırımcılardan gelen soruları cevaplamak ve uygulamadaki farklılıkları gidermek için üyelerini bir yazı ile bilgilendirdi.

Dün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından BIST 30 endeksine dahil banka hisselerinde uygulanmaya başlanan "depo şartı" konusunda Borsa İstanbul tarafından üyelere bilgilendirme yazısı gönderildi.

Bilgilendirme yazısında, SPK tarafından Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), Vakıfbank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi pay piyasalarında 16 Ekim'den itibaren geçici olarak uygulanması amacıyla kararlar anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Depo şartı uygulanması sadece söz konusu payların satışa konu edilmesi durumunda geçerli olup, bu paylarda yapılacak alış işlemlerine ilişkin depo şartı getirilmediği açıktır. Üyelerimiz ve yatırımcılardan gelen sorulardan bu konuda bir tereddüt oluştuğu görüldüğünden açıklama yapma gereği doğmuştur."