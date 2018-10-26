Borsa İstanbul'dan eğitim semineri

İSTANBUL (AA) - "Döviz Kuru Riskinizi Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında Yönetin" eğitim

semineri, Borsa İstanbul ev sahipliğinde düzenlendi

Borsa İstanbul açıklamasına göre, döviz kuru riski ve riskin yönetiminde Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nın (VİOP) kullanımına ilişkin eğitim seminerlerinin ilki Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aracı kuruluş yöneticilerinin, akademisyen ve şirket yöneticilerinin tecrübelerine dayalı bilgi

paylaşımıyla geçen ilgili eğitim seminerine, reel sektör ağırlıklı olmak üzere 114 kurum ve

kuruluştan yaklaşık 200 kişi katıldı.

Borsa İstanbul AŞ Türev ve Emtia Piyasaları yöneticisi, programın açılışında şirketlerin organize piyasalarda finansal risklerini yönetmelerine değinerek Merkez Bankası’nın VİOP’ta döviz kontratlarında farklı vadelerde işlem yapmaya başlamasının piyasanın likiditesine ve derinleşmesine olan önemine değindi.

Açılış konuşmasının akabinde sektörden profesyoneller sunumlarını gerçekleştirdi. Seminerin birinci oturumunda, "Döviz Kuru Riski Nedir? Nasıl Ölçülür ve Yönetilir?" konusunda detaylı bilgiler paylaşıldı. Sonrasında, "Kur Riski Yönetimi Bilançolara Nasıl Yansır?" konusunda gerçek hayat örneklemleriyle bilgiler verilirken VİOP’ta nasıl işlem yapılacağına ve özellikle şirketlerin döviz kuru riskinden nasıl korunacağına ilişkin sunumlar yapıldı.