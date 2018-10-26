FİNANS

Borsa İstanbul'dan eğitim semineri

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 16:35 | Son Güncelleme

Eğitim seminerine, reel sektör ağırlıklı olmak üzere 114 kurum ve kuruluştan yaklaşık 200 kişi katıldı

İSTANBUL (AA) - "Döviz Kuru Riskinizi Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında Yönetin" eğitim
semineri, Borsa İstanbul ev sahipliğinde düzenlendi

Borsa İstanbul açıklamasına göre, döviz kuru riski ve riskin yönetiminde Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nın (VİOP) kullanımına ilişkin eğitim seminerlerinin ilki Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aracı kuruluş yöneticilerinin, akademisyen ve şirket yöneticilerinin tecrübelerine dayalı bilgi
paylaşımıyla geçen ilgili eğitim seminerine, reel sektör ağırlıklı olmak üzere 114 kurum ve
kuruluştan yaklaşık 200 kişi katıldı.

Borsa İstanbul AŞ Türev ve Emtia Piyasaları yöneticisi, programın açılışında şirketlerin organize piyasalarda finansal risklerini yönetmelerine değinerek Merkez Bankası’nın VİOP’ta döviz kontratlarında farklı vadelerde işlem yapmaya başlamasının piyasanın likiditesine ve derinleşmesine olan önemine değindi.

Açılış konuşmasının akabinde sektörden profesyoneller sunumlarını gerçekleştirdi. Seminerin birinci oturumunda, "Döviz Kuru Riski Nedir? Nasıl Ölçülür ve Yönetilir?" konusunda detaylı bilgiler paylaşıldı. Sonrasında, "Kur Riski Yönetimi Bilançolara Nasıl Yansır?" konusunda gerçek hayat örneklemleriyle bilgiler verilirken VİOP’ta nasıl işlem yapılacağına ve özellikle şirketlerin döviz kuru riskinden nasıl korunacağına ilişkin sunumlar yapıldı.

Seminerin ikinci oturumunda, "Makro Ekonomi ve Döviz Piyasalarındaki Gelişmeler" konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Ayrıca bazı şirket yöneticileri, şirketlerini döviz kuru riskinden nasıl koruduklarına dair gerçek hayat tecrübelerini paylaştılar. Reel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen program soru cevapların ardından sona erdi.

Döviz Kuru Riski ve Riskin Yönetiminde Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nın (VİOP) kullanımına ilişkin eğitim seminerlerine gelecek dönemde de ilgililerden gelecek talebe bağlı olarak devam edilecek.

PARTNERUyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 23 uçak ele geçirildiUyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 23 uçak ele geçirildi
Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnunFındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun
Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparızMarmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa istanbul

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Türkiye'nin en büyük çimento üreticisine Tayvanlılar ortak oldu

Türkiye'nin en büyük çimento üreticisine Tayvanlılar ortak oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!

Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 

Cahit Çınar İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu 

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Ovacık'ın organik ürünleri Amerika ve İngiltere yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık açıklaması üreticileri sevindirdi

Mersin'de artık kahve üretilecek

Mersin'de artık kahve üretilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.