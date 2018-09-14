Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul, tüm şirket ve yatırımcıları, etkin risk yönetiminin ön plana çıktığı şu günlerde, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) bünyesindeki ürünlerden daha çok faydalanmaya davet etti.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, küresel piyasalarda belirginleşen eğilimin, türev işlemlerin güvenilirlik ve şeffaflık açısından organize piyasalarda yapılması yönünde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "G20 üye ülkeleri ve Basel yönetmelikleri bu trendi desteklemektedir. Tezgah üstü piyasalarda işlem gören türev ürünlerin merkezi platformlarda işlem görmeleri, işlemlerin takasının merkezi karşı taraf düzenlemelerine uygun gerçekleştirilmesi ve yetkilendirilmiş veri depolama kuruluşlarına rapor edilmesi konularında çalışmalar tüm dünyada devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Borsa İstanbul bünyesinde yıllardır artan işlem hacmiyle faaliyetini sürdüren VİOP'un, Türkiye'nin tek organize türev piyasası olduğu vurgulanan açıklamada, VİOP’ta, şirketlerin kur risklerini bertaraf edecek türev enstrümanların işlem gördüğü anımsatıldı.