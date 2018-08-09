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Borsa İstanbul’dan sahte Android uygulama uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

İstanbul, 9 Ağustos (DHA)

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

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