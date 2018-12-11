FİNANS

Borsa İstanbul'dan şirketlerin kurumsallaşma sürecine destek

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 11:49 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul AŞ ve Koç Üniversitesi tarafından geliştirilen ve 25 Ocak 2019 tarihinde başlayacak "Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı" için son başvuru tarihi 8 Ocak 2019 olarak belirlendi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ ve Koç Üniversitesi tarafından geliştirilen "Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı"nın (BISTEP) ikincisini 25 Ocak 2019 tarihinde başlayacak.

Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan duyuruda iş dünyası hakkındaki bilgi birikiminin ve Koç Üniversitesi’nin akademik deneyiminin harmanlanmasıyla geliştirilen BISTEP'in, sermaye piyasalarının ve kurumsallaşmanın bir bütün olmasından yola çıkılarak hazırlandığı belirtilerek, programın, şirketlerin kurumsallaşma sürecine destek olmayı amaçladığı kaydedildi.

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen BISTEP'in 25 Ocak 2019 tarihinde başlayacağı bildirilen açıklamada "Programla, şirketlerin sermaye piyasalarıyla tanışıklıklarının artırılması ve bu piyasalara yönelmek istemeleri halinde gereken bilgi birikimine sahip olmalarının sağlanması hedefleniyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, program ile şirket ömrünün uzatılması, sürdürülebilir büyüme, ulusal ve uluslararası tanınırlık gibi her şirketin önceliği olan alanlarda, şirketlerin fark yaratmasına katkıda bulunulacağı, ayrıca şirketlere sermaye piyasalarının iş ağına etkin bir biçimde dahil olma imkanı sağlanacağı kaydedildi.

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi’nin yanı sıra, sermaye piyasalarının işleyişinde Borsa İstanbul’un doğal ve sürekli iş ortakları olan aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları ve hukuk şirketlerinin de BISTEP ortakları arasında yer alıp bilgi ve tecrübelerini şirketler ile paylaşacağı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4 aylık bir süre için planlanan programda stratejik düşünce, sürdürülebilir büyüme ve kurumsal yönetişim, aile şirketleri ve kurumsallaşma, inovasyon, dijitalde değişim, yöneticiler için hukuk farkındalığı, sermaye piyasasının şirketlere sunduğu alternatif çözümler gibi pek çok alanda düzenlenecek seminerler ile konusunda önde gelen isimler tarafından katılımcılara bilgi aktarımı yapılacak.

Programa, kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş ve son hesap dönemine ait finansal tablolarına göre en az 10 milyon TL aktif büyüklüğü ya da net satış hasılatı olan şirketler başvurabilecek.

Programın son başvuru tarihi 8 Ocak 2019 olarak belirlendi.

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