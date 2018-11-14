Borsa İstanbul'dan volatilite bazlı tedbir sistemine ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul, yarından itibaren ikinci seviye tedbir sonrasında paydaki volatilitenin devam etmesi durumunda üçüncü seviye olarak 15 gün süre ile "Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme" tedbirinin uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararları uyarınca, Borsa İstanbul'un Pay Piyasası'nda işlem gören pay senetlerinde, işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve yatırımcıların aşırı volatilitenin getirdiği risklerden korunmaları amacıyla "Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi"nin devreye alındığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda gerekli koşulların oluşması halinde ilgili pay senedinde 15 gün süreyle birinci seviye tedbir olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbirinin, volatilitenin devam etmesi durumunda ise 15 gün süreyle ikinci seviye tedbir olan "Brüt Takas" tedbirinin uyguladığı belirtilen duyuruda, şöyle denildi:

"Yarından itibaren ikinci seviye tedbir sonrasında paydaki volatilitenin devam etmesi durumunda üçüncü seviye olarak 15 gün süre ile 'Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme' tedbiri uygulanmaya başlanacaktır. 'Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme' tedbirinin getirilmesi durumunda, 'Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı' ve 'Brüt Takas' tedbirlerinin de 'Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme' tedbirinin geçerli olduğu süre zarfında uygulanmasına devam edilecektir. Tedbir alınmasını gerektiren koşulların oluşması durumunda tedbir uygulanacak pay senedi ve tedbirin başlangıç tarihi ile tedbir süresi, ilgili tarihte piyasa kapandıktan sonra borsamız tarafından KAP üzerinden duyurulacaktır."

