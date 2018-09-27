Borsa İstanbul'un Olağan Genel Kurul'u gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ'nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, bugün gerçekleştirilirken, oylama sonucu, Yönetim Kurulu üyelerinin bir bölümü değişti. Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Erişah Arıcan seçildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan Borsa İstanbul AŞ Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Müdür Murat Çetinkaya, 2017 yılı finansal ve operasyonel performansı ile Borsa İstanbul'un stratejik yol haritasını içeren sunum gerçekleştirdi.

Murat Çetinkaya, Genel Kurulu, stratejik ortaklıklar, koşullu hissedarlık pozisyonları, Nasdaq'ın yüzde 7 hisse satışı ve EBRD ile olan stratejik ortaklık konularında bilgilendirdi.

Toplantı çerçevesinde yıllık faaliyet raporu, 2017 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu, 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin yıl sonu bilançosu ve kar/zarar tablosu onaylanırken, Kar Dağıtım Politikası onaylandı ve kar dağıtımı yapılmasına karar verildi.