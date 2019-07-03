Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, hisselerindeki yüzde 18,55'lik artışla yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, söz konusu dönemde yüzde 3,4 değer kazandı. Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu başarılı performansını borsada da sürdürdü ve hisselerindeki yüzde 18,55'lik artışla yılın ilk yarısında borsada yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Şubat ayında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS), kulübün UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik itirazının kabul edildiğini bildirmesi üzerine Galatasaray'ın hisselerinde yükselişler görülmüştü. Galatasaray'ın derbi maçlarında aldıkları başarılı sonuçlar sonrasında da şirketin hisseleri borsada başarılı performans göstermişti.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri de yılbaşından bu yana yüzde 7,51 artış kaydetti. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise yılın ilk yarısında yüzde 25,85 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ise söz konusu dönemde yatırımcısına yüzde 9,26 kaybettirdi.