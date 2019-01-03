FİNANS

Borsa liginin en fazla kaybettireni Beşiktaş oldu

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 11:10 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da 2018'de yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi yüzde 60,3 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu - Aralık ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi Trabzonspor olarak kayıtlara geçti

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında 2018 yılında yatırımcısına en fazla kaybettiren Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre Borsa İstanbul'da geçen yıl spor endeksi yüzde 52 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri 2018 yılında yatırımcısını üzdü.

Analistler, spor şirketlerinin yaşadığı mali sıkıntılarla birlikte borsada da hisselerinin yatırımcısına kaybettirdiğini belirtti. "Dört Büyükler"in 2012 yılında 2 milyar 62 milyon lira olan toplam borcunun 2018 yılının ilk yarısında 9,5 milyar lirayı aşarak 10 milyar liraya yaklaştığını ifade eden analistler, borçlardaki artışın 2017 yılında daha da hızlandığını dile getirdi.

Borsa İstanbul'da 2018 yılında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi yüzde 60,3 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu. Beşiktaş'ı yüzde 57,5 ile Fenerbahçe Futbol AŞ izledi. Fenerbahçe ligdeki başarısız performansını borsada da sürdürdü. Ligde aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, 2018 yılında da borsa liginde en fazla kaybettiren ikinci spor şirketi oldu.

Galatasaray'ın hisseleri ise söz konusu dönemde yüzde 40,8 azalış kaydetti. Analistler, Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine gelmesi sonrasında geçen yılın ilk aylarında Galatasaray hisselerinin olumlu etkilendiğini ancak yeşil sahalarda beklenen performansı göstermediğini ve bunun da hisselerine yansıdığını ifade etti.

Kulüp, 108 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 432 milyon TL bedelli artırılarak 540 milyon TL'ye artırılması işlemlerini mart ayı içinde tamamlamıştı.

Trabzonspor ise yüzde 30 ile 2018 yılında yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu.

- Aralık ayının kazandıranı Trabzonspor

Aralık ayında yatırımcısına en fazla kazandırdan spor şirketi Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un hisseleri söz konusu dönemde yüzde 19,3 arttı. Analistler, Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada bitiren kulübün şampiyon olabileceğine dair beklentilerle birlikte hisselerinin de söz konusu dönemde yükseldiğini belirtti.

Trabzonspor'u yüzde 1,9 ile Fenerbahçe, yüzde 1,6 ile Galatasaray izledi. Beşiktaş'ın hisseleri ise aralık ayında yüzde 7,9 azalış kaydetti. 2018 yılında hisseleri en fazla azalış kaydeden Beşiktaş aralık ayında yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi oldu.

-Piyasa değeri en yüksek şirket Fenerbahçe

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe 2018 yılını 684 milyon 941 bin 600 lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi 669 milyon 600 bin lirayla Galatasaray, 388 milyon 800 bin lirayla Beşiktaş ve 154 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin 2018 yılı getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket 2018 kapanış fiyatı 2018 fark (%) Aralık ayı farkı Piyasa Değeri Trabzonspor 1,54 -30,0 19,3 154.000.000 Galatasaray 1,24 -40,8 1,6 669.600.000 Fenerbahçe 6,92 -57,5 1,9 684.941.600 Beşiktaş 1,62 -60,3 -7,9 388.800.000

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladıMorhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı
Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa istanbul Spor Şirketleri

En Çok Okunan Haberler

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

3 milyon TL değerinde servet yatıyor!

3 milyon TL değerinde servet yatıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldı

Fındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldı

Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı

Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı

Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)

Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)

Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30

Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30

Aynes yeniden TMSF'ye devredildi

Aynes yeniden TMSF'ye devredildi

TÇMB/Özdemir: Maliyet artışına rağmen zam yapmayacağız

TÇMB/Özdemir: Maliyet artışına rağmen zam yapmayacağız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.