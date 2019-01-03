Borsa liginin en fazla kaybettireni Beşiktaş oldu

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında 2018 yılında yatırımcısına en fazla kaybettiren Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre Borsa İstanbul'da geçen yıl spor endeksi yüzde 52 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri 2018 yılında yatırımcısını üzdü.

Analistler, spor şirketlerinin yaşadığı mali sıkıntılarla birlikte borsada da hisselerinin yatırımcısına kaybettirdiğini belirtti. "Dört Büyükler"in 2012 yılında 2 milyar 62 milyon lira olan toplam borcunun 2018 yılının ilk yarısında 9,5 milyar lirayı aşarak 10 milyar liraya yaklaştığını ifade eden analistler, borçlardaki artışın 2017 yılında daha da hızlandığını dile getirdi.

Borsa İstanbul'da 2018 yılında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi yüzde 60,3 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu. Beşiktaş'ı yüzde 57,5 ile Fenerbahçe Futbol AŞ izledi. Fenerbahçe ligdeki başarısız performansını borsada da sürdürdü. Ligde aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, 2018 yılında da borsa liginde en fazla kaybettiren ikinci spor şirketi oldu.