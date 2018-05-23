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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 828 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 41.125.000.000 2,31 Garanti Bankası 39.018.000.000 0,92 Koç Holding 34.310.700.617 1,17 Akbank 34.280.000.000 0,83 İş Bankası (C) 28.349.811.000 0,63 Turkcell 27.368.000.000 1,93 Tüpraş 24.979.315.200 3,45 ASELSAN 23.600.000.000 4,68 Enka İnşaat 23.230.000.000 0,93 Türk Hava Yolları 22.963.200.000 1,14 Türk Telekom 21.490.000.000 4,33 Ford Otosan 21.352.873.500 6,62 Bim Mağazalar 21.327.900.000 6,66 Sabancı Holding 19.730.706.013 0,73 Yapı ve Kredi Bank. 17.475.146.162 0,55 Vakıflar Bankası 14.975.000.000 0,60 Anadolu Efes 14.790.789.470 1,34 Tofaş Oto. Fab. 11.710.000.000 3,92 Arçelik 11.136.000.818 1,65 Halkbank 9.975.000.000 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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