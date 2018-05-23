FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 18:46 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 824 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 824 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 40.320.000.000 2,26 Garanti Bankası 38.220.000.000 0,90 Koç Holding 34.209.264.695 1,17 Akbank 33.920.000.000 0,82 İş Bankası (C) 28.349.811.000 0,63 Turkcell 28.028.000.000 1,97 Tüpraş 25.317.381.120 3,50 ASELSAN 23.600.000.000 4,68 Enka İnşaat 23.322.000.000 0,93 Türk Hava Yolları 22.990.800.000 1,15 Ford Otosan 21.440.601.000 6,64 Türk Telekom 21.420.000.000 4,31 Bim Mağazalar 21.221.640.000 6,63 Sabancı Holding 19.791.918.131 0,73 Yapı ve Kredi Bank. 17.257.793.597 0,55 Vakıflar Bankası 14.500.000.000 0,58 Anadolu Efes 14.482.894.733 1,31 Tofaş Oto. Fab. 11.660.000.000 3,90 Arçelik 11.102.214.408 1,65 Halkbank 9.975.000.000 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Aktaş: BTSO kentin daha iyi yerlere gelmesinde rol oynayacakAktaş: BTSO kentin daha iyi yerlere gelmesinde rol oynayacak
Eroğlu: Bütün sulama birliklerini DSİ teslim aldıEroğlu: Bütün sulama birliklerini DSİ teslim aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Dolar 5 liraya koştu; CHP'den dolar çağrısı geldi

Dolar 5 liraya koştu; CHP'den dolar çağrısı geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı

Ayvalık zeytinyağına 3 ödül birden

Ayvalık zeytinyağına 3 ödül birden

Prof. Dr. Alkin: Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var

Prof. Dr. Alkin: Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var

Aktaş: BTSO kentin daha iyi yerlere gelmesinde rol oynayacak

Aktaş: BTSO kentin daha iyi yerlere gelmesinde rol oynayacak

Eroğlu: Bütün sulama birliklerini DSİ teslim aldı

Eroğlu: Bütün sulama birliklerini DSİ teslim aldı

Stacey Abrams ABD’nin ilk siyahi kadın vali adayı

Stacey Abrams ABD’nin ilk siyahi kadın vali adayı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.