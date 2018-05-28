FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 13:48 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 851 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 42.735.000.000 2,40 Garanti Bankası 40.152.000.000 0,95 Koç Holding 37.987.752.789 1,30 Akbank 35.360.000.000 0,86 İş Bankası (C) 29.384.804.100 0,66 Turkcell 28.688.000.000 2,02 Tüpraş 26.594.519.040 3,68 Türk Hava Yolları 23.915.400.000 1,19 Enka İnşaat 23.750.000.000 0,95 Aselsan 23.600.000.000 4,68 Türk Telekom 23.135.000.000 4,66 Ford Otosan 23.124.969.000 7,17 Bim Mağazalar 21.950.280.000 6,86 Sabancı Holding 19.955.150.445 0,74 Yapı ve Kredi Bank. 18.822.732.060 0,60 Anadolu Efes 15.477.631.575 1,40 Vakıflar Bankası 14.850.000.000 0,59 Tofaş Oto. Fab. 12.490.000.000 4,18 Arçelik 11.561.709.588 1,71 Halkbank 9.950.000.000 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERKarada yaşayan en büyük eklem bacaklı olan Hindistan Cevizi Yengeci, koku alma konusunda oldukça yeteneklidir ve genellikle gece beslenirler.Karada yaşayan en büyük eklem bacaklı olan Hindistan Cevizi Yengeci, koku alma konusunda oldukça yeteneklidir ve genellikle gece beslenirler.
ASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattıASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattı
Bayramda Antalya otelleri yüzde 100 doluBayramda Antalya otelleri yüzde 100 dolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Milyonlarca çalışana yıllık izin uyarısı!

Milyonlarca çalışana yıllık izin uyarısı!

Emeklilere bayram öncesi erken maaş

Emeklilere bayram öncesi erken maaş

Dolar güne nasıl başladı? 28 Mayıs Pazartesi dolar kuru, dolarda son durum ne?

Dolar güne nasıl başladı? 28 Mayıs Pazartesi dolar kuru, dolarda son durum ne?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattı

ASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattı

Bayramda Antalya otelleri yüzde 100 dolu

Bayramda Antalya otelleri yüzde 100 dolu

ASELSAN Başkanı Görgün: Halka arzın yüzde 60'ını yerli yatırımcılara açtık

ASELSAN Başkanı Görgün: Halka arzın yüzde 60'ını yerli yatırımcılara açtık

Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liraya yakın gelir

Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liraya yakın gelir

Bakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptı

Bakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptı

"Önümüzdeki 50-100 yılı planlayamazsak bilgi çağını kaçırırız"

"Önümüzdeki 50-100 yılı planlayamazsak bilgi çağını kaçırırız"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.