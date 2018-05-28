İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 851 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 42.735.000.000 2,40 Garanti Bankası 40.152.000.000 0,95 Koç Holding 37.987.752.789 1,30 Akbank 35.360.000.000 0,86 İş Bankası (C) 29.384.804.100 0,66 Turkcell 28.688.000.000 2,02 Tüpraş 26.594.519.040 3,68 Türk Hava Yolları 23.915.400.000 1,19 Enka İnşaat 23.750.000.000 0,95 Aselsan 23.600.000.000 4,68 Türk Telekom 23.135.000.000 4,66 Ford Otosan 23.124.969.000 7,17 Bim Mağazalar 21.950.280.000 6,86 Sabancı Holding 19.955.150.445 0,74 Yapı ve Kredi Bank. 18.822.732.060 0,60 Anadolu Efes 15.477.631.575 1,40 Vakıflar Bankası 14.850.000.000 0,59 Tofaş Oto. Fab. 12.490.000.000 4,18 Arçelik 11.561.709.588 1,71 Halkbank 9.950.000.000 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

