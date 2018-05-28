İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 853 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 43.295.000.000 2,43 Garanti Bankası 40.026.000.000 0,94 Koç Holding 38.190.624.633 1,31 Akbank 35.200.000.000 0,86 İş Bankası (C) 29.339.804.400 0,66 Turkcell 29.150.000.000 2,05 Tüpraş 26.794.854.400 3,70 Türk Hava Yolları 24.219.000.000 1,21 ASELSAN 23.600.000.000 4,68 Enka İnşaat 23.350.000.000 0,93 Ford Otosan 23.089.878.000 7,15 Türk Telekom 22.820.000.000 4,59 Bim Mağazalar 21.995.820.000 6,87 Sabancı Holding 19.975.554.484 0,74 Yapı ve Kredi Bank. 18.909.673.085 0,60 Anadolu Efes 15.489.473.680 1,40 Vakıflar Bankası 14.900.000.000 0,60 Tofaş Oto. Fab. 12.500.000.000 4,18 Arçelik 11.730.641.639 1,74 Halkbank 9.950.000.000 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

