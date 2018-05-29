İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 842 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 40.670.000.000 2,28 Garanti Bankası 39.270.000.000 0,93 Koç Holding 37.277.701.335 1,27 Akbank 34.640.000.000 0,84 İş Bankası (C) 29.204.805.300 0,65 Turkcell 28.600.000.000 2,01 Tüpraş 26.920.064.000 3,72 Türk Hava Yolları 24.012.000.000 1,20 ASELSAN 23.600.000.000 4,68 Ford Otosan 23.247.787.500 7,20 Enka İnşaat 23.100.000.000 0,92 Türk Telekom 22.540.000.000 4,54 Bim Mağazalar 21.828.840.000 6,82 Sabancı Holding 19.812.322.170 0,73 Yapı ve Kredi Bank. 18.866.202.573 0,60 Anadolu Efes 15.015.789.470 1,36 Vakıflar Bankası 14.750.000.000 0,59 Tofaş Oto. Fab. 12.300.000.000 4,12 Arçelik 11.669.826.100 1,73 Halkbank 10.037.500.000 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

