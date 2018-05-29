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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 19:09 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 842 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 842 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 41.580.000.000 2,33 Garanti Bankası 39.186.000.000 0,92 Koç Holding 37.049.470.511 1,27 Akbank 34.320.000.000 0,83 İş Bankası (C) 29.159.805.600 0,65 Turkcell 28.446.000.000 2,00 Tüpraş 27.045.273.600 3,74 Türk Hava Yolları 24.094.800.000 1,20 ASELSAN 23.600.000.000 4,68 Ford Otosan 23.370.606.000 7,24 Enka İnşaat 23.200.000.000 0,93 Türk Telekom 22.505.000.000 4,53 Bim Mağazalar 21.737.760.000 6,79 Sabancı Holding 19.832.726.209 0,73 Yapı ve Kredi Bank. 18.779.261.547 0,59 Anadolu Efes 15.276.315.785 1,38 Vakıflar Bankası 14.625.000.000 0,59 Tofaş Oto. Fab. 12.380.000.000 4,14 Arçelik 11.595.495.998 1,72 Halkbank 9.950.000.000 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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