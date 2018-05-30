FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 840 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 41.335.000.000 2,32 Garanti Bankası 39.858.000.000 0,94 Koç Holding 37.252.342.355 1,27 Akbank 34.440.000.000 0,84 İş Bankası (C) 29.294.804.700 0,65 Turkcell 28.028.000.000 1,97 Tüpraş 26.694.686.720 3,69 Türk Hava Yolları 24.122.400.000 1,20 ASELSAN 23.600.000.000 4,68 Enka İnşaat 23.100.000.000 0,92 Ford Otosan 22.774.059.000 7,06 Türk Telekom 21.385.000.000 4,31 Bim Mağazalar 21.297.540.000 6,65 Sabancı Holding 19.669.493.895 0,73 Yapı ve Kredi Bank. 18.909.673.085 0,60 Anadolu Efes 14.885.526.312 1,34 Vakıflar Bankası 14.700.000.000 0,59 Tofaş Oto. Fab. 12.550.000.000 4,20 Arçelik 11.460.350.357 1,70 Halkbank 10.000.000.000 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERPetek'e sürpriz partiPetek'e sürpriz parti
Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyorPegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor
Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldüTütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru

Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru

Araç sahipleri dikkat! Değer parası nasıl alabilirsiniz?

Araç sahipleri dikkat! Değer parası nasıl alabilirsiniz?

2018'in en güvenilir otomobili belli oldu

2018'in en güvenilir otomobili belli oldu

Moody's Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Moody's Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

Prof. Dr. Adem Şahin TSE Başkanı seçildi

Prof. Dr. Adem Şahin TSE Başkanı seçildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.