İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 833 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 40.635.000.000 2,28 Garanti Bankası 39.816.000.000 0,94 Koç Holding 37.024.111.530 1,27 Akbank 33.680.000.000 0,82 İş Bankası (C) 28.259.811.600 0,63 Turkcell 27.742.000.000 1,95 Tüpraş 26.444.267.520 3,66 Türk Hava Yolları 23.901.600.000 1,19 ASELSAN 23.600.000.000 4,68 Ford Otosan 23.107.423.500 7,16 Enka İnşaat 22.800.000.000 0,91 Bim Mağazalar 21.206.460.000 6,63 Türk Telekom 20.650.000.000 4,16 Sabancı Holding 19.608.281.777 0,72 Yapı ve Kredi Bank. 18.605.379.496 0,59 Anadolu Efes 15.051.315.785 1,36 Vakıflar Bankası 14.375.000.000 0,58 Tofaş Oto. Fab. 12.880.000.000 4,31 Arçelik 11.392.777.536 1,69 Halkbank 9.850.000.000 0,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

