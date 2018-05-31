İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 826 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 40.425.000.000 2,27 Garanti Bankası 38.850.000.000 0,92 Koç Holding 36.415.495.998 1,24 Akbank 33.000.000.000 0,80 İş Bankası (C) 27.719.815.200 0,62 Turkcell 27.060.000.000 1,90 Tüpraş 26.644.602.880 3,68 Türk Hava Yolları 23.680.800.000 1,18 ASELSAN 23.600.000.000 4,68 Enka İnşaat 22.750.000.000 0,91 Ford Otosan 22.581.058.500 7,00 Türk Telekom 21.665.000.000 4,36 Bim Mağazalar 20.902.860.000 6,53 Sabancı Holding 19.485.857.541 0,72 Yapı ve Kredi Bank. 18.127.203.854 0,57 Anadolu Efes 14.968.421.049 1,35 Vakıflar Bankası 13.950.000.000 0,56 Tofaş Oto. Fab. 12.600.000.000 4,22 Arçelik 11.365.748.408 1,69 Halkbank 9.812.500.000 0,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

