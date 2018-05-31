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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 811 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 811 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 39.305.000.000 2,21 Garanti Bankası 37.422.000.000 0,88 Koç Holding 35.426.495.759 1,21 Akbank 32.120.000.000 0,78 İş Bankası (C) 26.819.821.200 0,60 Tüpraş 26.569.477.120 3,67 Turkcell 26.400.000.000 1,86 ASELSAN 23.600.000.000 4,68 Türk Hava Yolları 22.977.000.000 1,14 Ford Otosan 22.458.240.000 6,96 Enka İnşaat 22.300.000.000 0,89 Bim Mağazalar 21.024.300.000 6,57 Türk Telekom 20.755.000.000 4,18 Sabancı Holding 19.036.968.676 0,70 Yapı ve Kredi Bank. 17.475.146.162 0,55 Anadolu Efes 14.921.052.628 1,35 Vakıflar Bankası 13.675.000.000 0,55 Tofaş Oto. Fab. 12.500.000.000 4,18 Arçelik 11.230.602.767 1,67 Halkbank 9.600.000.000 0,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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